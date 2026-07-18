България удари 3:0 домакина Италия и грабна бронза от европейското до 18 г.

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Пореден голям успех постигна българският волейбол! Националният отбор за момчета под 18 години спечели бронзовите медали на европейското първенство.

В малкия финал отборът, воден от Мирослав Живков, срази домакина Италия с 3:0 (25:19, 25:19, 25:23 ).

Единственият неприятен привкус остана, че ден по-рано съставът ни загуби полуфинала срещу Полша с драматично 2:3. И изпуснахме за втори път да се изправим срещу още действащия шампион Франция, който победихме в първия мач на турнира.

Демонстрирахме на всички, че със сигурност имаме класата и за златни медали, които "петлите" ще защитават по-късно срещу поляците.

Преди старта на двубоя световният шампион и бронзов олимпийски медалист по сноуборд Тервел Замфиров изпрати надъхващо видео до отбора ни. Звездата ни в зимните спортове обяви, че е един от най-големите фенове на своите почти връстници.

Мачът беше изключително интересен и равностоен. И това прави победата още по-сладка. През последните години срещите срещу Италия на различни възрасти при мъже и жени все завършваха с успех на „скуадра адзура".

Сега обаче българите дадоха урок на съперника през негова публика. Много силна атака и уверена блокада гарнирани с отлични изпълнение на началния удар показаха, че бъдещето на българския волейбол е светло. Нашите дръпнаха с 21:15, при което беше ясно, че ще поведем в резултата.

Подобно започна и втората част. До 11:11 играта вървеше точка за точка. Тогава българите направиха серия от пет поредни! И връщане назад за италианците нямаше. Отново спечелихме с 25:19.

В третия гейм допуснахме обрат в резултата, но само да докажем колко сме добри на блокада. Водена от Кристиан Косев, нашата отбрана направи три поредни точки по този начин и отново излязохме напред. До края на мача и до четирите мачбола дойдоха все след прекрасни блокади. За първия сервира Павел Дженев, но въпреки една добра блокада италианците спасиха. Вторият мачбол беше спасен, третия - също. Но четвъртият - не! България разгроми Италия и трета сила в Европа.

Най-резултатен в мача със 17 точки бе Никола Градинаров, а Павел Дженев добави още 13 за успеха. Нашите направиха цели 18 точки от блокади.

Бронзът е втори от европейско за момчета до 18 години след този от Грузия 2022.

Миналия месец тимът на Живков спечели Балканиадата.