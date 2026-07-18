Англия - Франция в най-нежелания мач: Последен танц за Дешан, последен шанс за Тухел

Англия и Франция излизат в мач, който почти единодушно е сочен като като най-безсмисления и нежелан за двата съперника на всяко световно първенство.

Двубоят за третото място ще се играе на стадион "Хард Рок" в Маями от 23 часа българско време, а съдия ще е венецуелецът Валенсуела.

Стогодишна война на футболния терен: Отборите са изиграли 32 официални мача (17 победи за Англия, 10 за Франция и 5 равенства). В близкото минало обаче французите доминират – англичаните са ги победили само веднъж в последните си девет директни срещи.

Резултати на световното първенство: Това е четвъртата им среща на мондиал. Англия спечели Световното първенство през 1966 г. (2:0) и Световното първенство през 1982 г. (3:1). Франция си взе реванш на четвъртфиналите на Световното първенство през 2022 г. в Катар (2:1) благодарение на гол на Оливие Жиру и пропусната дузпа на Хари Кейн.

История на бронзовите финали: Франция е печелила бронз два пъти (през 1958 г. и 1986 г.) и е губила този мач веднъж (през 1982 г.). Англия обаче има особено нещастна история в утешителните финали: „Трите лъва" са играли за третото място два пъти (през 1990 г. и 2018 г.) и са губили и двата пъти. Победа в Маями може да осигури на Англия най-доброто им класиране на световното първенство от 60 години насам.

Легендарни рекорди: Именно в мача за третото място през 1958 г. французинът Жюст Фонтен отбеляза четири гола срещу Западна Германия, поставяйки „вечен" и все още несчупен рекорд от 13 гола на едно световно първенство.

Актуални интриги, които правят мача достоен за гледане

Неистова надпревара за "Златната обувка": За лидерите на отбора този мач предлага реален шанс да претендират за титлата голмайстор на световното първенство през 2026 г. Килиан Мбапе в момента има осем гола (според Лионел Меси). Освен това Мбапе има 20 гола в историята на мондиалите и е само на крачка от рекорда на Меси за всички времена от 21. Англичаните Хари Кейн и Джуд Белингам имат по шест гола и се нуждаят от хеттрик, за да си осигурят победата.

Последният танц на Дидие Дешан: Това ще бъде 182-ият и последен мач на френския старши треньор начело на националния отбор. Ако спечели, Дешан ще събере уникален комплект медали от световното първенство като треньор (златен през 2018 г., сребърен през 2022 г. и потенциален бронзов през 2026 г.).

Реабилитация на Томас Тухел: Германският треньор на Англия беше остро критикуван в родината си за страхливата си тактика и дефанзивните си смени на полуфинала срещу Аржентина, където Англия водеше с 1:0 до 85-ата минута, но успя да загуби с 2:1. Победата над Франция и първият бронзов медал на отбора в историята е единственият начин Тухел да защити репутацията си.

Традиционен голов парад: В исторически план мачовете за третото място на Световното първенство са лишени от прагматичния натиск на турнира, което кара отборите да играят открит, експлозивен и атакуващ футбол. Шестнадесет от последните 20 финала за бронзови медали са включвали поне три гола, а Франция и Англия са отбелязали по 15 гола в последните си пет директни мача.