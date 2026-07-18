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Тони Кроос: Ако Испания поведе във финала, ще бие с 3 или 4 гола Аржентина

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Тони Кроос Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

Световният шампион от Бразилия 2014 Тони Кроос вижда Испания в ролята на фаворит във финала на световното първенство срещу Аржентина утре вечер от 22 ч.

„Ако покажат играта от полуфинала и на финала, тогава те са фаворити и ще спечелят мача", каза Кроос в своето шоу на живо в TikTok „Кроос и Кроос - Световното под лупа".

Ако отбор като Испания може да диктува играта от самото начало с преднина в резултата, тогава изобщо не ти се иска да играеш срещу тях, заяви Кроос.

Братът на Тони - Феликс, вижда най-голямата разлика между двамата финалисти в подхода на двата отбора. „Едните са изключително емоционални, със сълзи в очите и пяна на устата - аржентинците. А испанците действат с една такава перфекционистка прагматичност", сподели 35-годишният Феликс.

Въпреки това той предупреди за опасността, която крият световните шампиони от Южна Америка: „Ако им оставят дори малко пространство, аржентинците ще се възползва от всяка пролука, която се открие". Тони се съгласи с него, че финалът може да се преобърне най-вече ако южноамериканците поведат в резултата.

„Тогава вече ще имаме истински футболен мач", а за Испания това ще бъде „корав орех за разцепване", каза той.

Ако обаче Испания поведе, Тони очаква категоричен изход: „Ако Испания вкара за 1:0, забравете. Тогава аржентинците ще отнесат три или четири парчета."

Тони Кроос Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

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