Сака донесе второ световно с 4 хеттрика

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На световното първенство беше отбелязан четвърти хеттрик.

3 гола във вратата на националния отбор на Франция вкара англичанинът Букайо Сака за бурното 6:4 в полза на родината на футбола.

На мондиал 2026 хеттрик записаха още аржентинецът Лионел Меси, канадецът Джонатан Дейвид и французинът Усман Дембеле.

За последен път на едно световно първенство бяха регистрирани четири хеттрика през 1986 година.

Техни автори станаха датчанинът Пребен Елкер, испанецът Емилио Бутрагеньо, националът на СССР Игор Беланов и англичанинът Гари Линекер.