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Мбапе: Сигурно е, че Меси ще вкара на Испания

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Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

Френският капитан Килиан Мбапе смята, че Лионел Меси със сигурност ще вкара гол на Испания във финала на световното.

Благодарение на двата си гола във вратата на Англия (4:6) в мача за третото място "петелът" изпревари аржентинеца в списъка на най-добрите голмайстори в историята на мондиалите. Мбапе вече има 22 гола, а Меси – 21.

„Меси ще вкара, това е сигурно. Аз просто се опитвам да помагам на моя отбор да побеждава. Когато вкарваш много голове на световни първенства, това те издига на определено ниво.

Бих предпочел да не бъда най-добрият голмайстор в историята, но да играя на финала. Този показател е добър за историята и наследството, което оставяш, но днес това далеч не е първото нещо, за което мисля", заяви Мбапе.

Мбапе отбеляза своя 21-и и 22-и гол на световни първенства и подобри рекорда на Меси. Килиан има 22 изиграни мача, докато Лионел е с 33.

Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

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