Мбапе: Сигурно е, че Меси ще вкара на Испания

Френският капитан Килиан Мбапе смята, че Лионел Меси със сигурност ще вкара гол на Испания във финала на световното.
Благодарение на двата си гола във вратата на Англия (4:6) в мача за третото място "петелът" изпревари аржентинеца в списъка на най-добрите голмайстори в историята на мондиалите. Мбапе вече има 22 гола, а Меси – 21.
„Меси ще вкара, това е сигурно. Аз просто се опитвам да помагам на моя отбор да побеждава. Когато вкарваш много голове на световни първенства, това те издига на определено ниво.
Бих предпочел да не бъда най-добрият голмайстор в историята, но да играя на финала. Този показател е добър за историята и наследството, което оставяш, но днес това далеч не е първото нещо, за което мисля", заяви Мбапе.
Мбапе отбеляза своя 21-и и 22-и гол на световни първенства и подобри рекорда на Меси. Килиан има 22 изиграни мача, докато Лионел е с 33.