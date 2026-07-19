Германец донесе втория медал на Англия от световно

След световната си титла от 1966-а родината на футбола Англия чака 60 години за втори медал от мондиал.
По ирония на съдбата той бе донесен от германски треньор. Представител на най-големия футболен враг на Англия.
Оплюваният жестоко след загубата от Аржентина в полуфиналите Томас Тухел сигурно е изтръпнал, след като от 4:0 през първата част за неговия тим "петлите" върнаха 3 гола.
Все пак англичаните биха с 6:4.
И сега независимо от това по какъв начин Тухел донесе на Англия медал. Естествено, на Острова искаха титлата. Реално погледна обаче бронзът е абсолютен Еверест за възможностите на Англия.