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https://www.24chasa.bg/sport/article/23246674 www.24chasa.bg

Германец донесе втория медал на Англия от световно

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Томас Тухел Снимка: Ройтерс

След световната си титла от 1966-а родината на футбола Англия чака 60 години за втори медал от мондиал.

По ирония на съдбата той бе донесен от германски треньор. Представител на най-големия футболен враг на Англия.

Оплюваният жестоко след загубата от Аржентина в полуфиналите Томас Тухел сигурно е изтръпнал, след като от 4:0 през първата част за неговия тим "петлите" върнаха 3 гола.

Все пак англичаните биха с 6:4.

И сега независимо от това по какъв начин Тухел донесе на Англия медал. Естествено, на Острова искаха титлата. Реално погледна обаче бронзът е абсолютен Еверест за възможностите на Англия.

Томас Тухел Снимка: Ройтерс

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