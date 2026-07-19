В жесток трилър пред над 10 000 в Чикаго САЩ изравниха на България за 1:1

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В третия си мач от последната трета седмица на Лигата на нациите волейболистите ни, световни вицешампиони от Филипините 2025, играят в Чикаго срещу домакините от САЩ.

Именно янките победихме от 0:2 в четвъртфиналите на мондиала в Манила, за да стигнем до среброто.

В момента те са 4-и в класирането с 8 победи, 2 загуби и 25 точки.

Националите, водени от Джанлоренцо Бленджини, са на 8-ата позиция с 6, 4, 17.

Пред над 10 000 зрители в зала NOW Arena, сред които заради своята гръмогласност българските фенове правят нашите почти домакини, първият гейм се превърна в жесток трилър.

Ас на Илия Петков донесе успеха на нашите момчета с 27:25, след като те бяха губещи през по-голямата част.

И във втората част те бяха изоставащи, наваксаха, но в края американците удариха за 25:22 и 1:1.