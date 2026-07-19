Красимир Балъков: Празненствата през 1994 г. започнаха още преди мача за 3-ото място

Ще стискам палци за Аржентина на финала, въпреки че може Христо Стоичков да ми се разсърди

Единственият път, когато се появи балканският манталитет у нас на американска земя, се появи в мача за третото място на световното. Тогава знаехме, че без значение от резултата, ще вземем бронзови медали. Не бяхме мотивирани.

Това каза в ефира на bTV легендата Красимир Балъков. Преди 32 г. той и съотборниците му достигнаха до най-доброто класиране на националния ни отбор на световно първенство - 4-о място. В спора за 3-ото място нашите губят 0:4 от Швеция, като и четирите гола във вратата ни падат още до почивката.

"Тогава бяхме малко разпокъсани. Едни се опитваха да помогнат на Христо Стоичков да вкара гол и да стана едноличен голмайстор на турнира (бел. ред. преди мача има по 6 с Олег Саленко). Други път се опитваха да направят всичко възможно Борислав Михайлов да не допусне гол, защото имаше шанс за индивидуална награда",, разказа Балъков.

Според него именно знанието, че отборът ще получи медал е причина празненствата да започнат още много преди двубоя с Швеция.

"Някои ги чакахме преди да тръгнем за стадиона още 15-20 мин. След един такъв успех бе нормално такова нещо. Аз обаче бях ядосан. След такъв турнир, да завършил по този начин", разкри още Бала.

Най-сериозно щастие преди 32 г. Балъков изпитва при последния съдийски сигнал на двубоя с Германия (2:1 от 1/4-финалите на мондиала).

"Стана малко банално с нашето поколение. Надявам се в най-скоро време да има някаква генерация футболисти, които да постигнат част от това, което ние сме постигнали, въпреки че не е много видимо това. Все ми се иска родният футбол да промени лицето си по най-бързия начин. Време е да се помисли малко в тази насока, защото иначе ще си я караме така още 30 години", започна магичният ни халф.

За Балъков изненадите на световното са няколко, начело с Норвегия и Швейцария. И двата тима стигнаха до 1/4-финалите и останаха на много малко от това да влязат в топ 4.

"По принцип като давам прогнози става обратното. Това все пак е финалът (бел. ред днес от 22 ч). Той е непредвидим. Мачовете са много интересни. И може да се случи всичко. Иначе съм за Аржентина на финала, колкото и големият ми приятел Христо Стоичков, може да ни се разсърди. Но ще стискам палци за Меси и компания, защото това е последният шанс на Лео Меси да спечели още един мондиал. След последните 3 мача на Аржентина, тази драма, обрати и т.н., си мисля, че Господ вече е аржентинец", каза Балъков.

Преди световното в САЩ през 1994 г. халфът подписва със "Спортинг (Лисабон). Днес вярва, че ако е нямал контракт с португалците, е можело да премине и в "Барселона" след огромния фурор, които той и съотборниците му правят.