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4 десети от секундата донесоха място на подиума за Никола Цолов в Белгия

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Никола Цолов се качи на подиума в Белгия.

4 десети от секундата се оказаха решителни за мястото на Никола Цолов на подиума в основното състезание за Голямата награда на Белгия във Формула 2. 

Българският пилот на "Кампос рейсинг" трябваше да завърши с изоставане от под 5 секунди от Александър Дън, който се движеше пред него, но имаше наказание за напускане на ограниченията на пистата. Същото се случи и с Ноел Леон (съотборник на Цолов), който наруши правилата и отнесе 5 сек.

Победата взе Рафаел Камара (Бр), следван от Тасанапол Интрапувашак от Тайланд.

За Цолов това бе най-добрият вариант, защото в това състезание се случиха много неща, които не бяхе в негова полза. Той стартира четвърти, изпревари Дън, но веднага на пистата излезе автомобил за сигурност заради удар между Габриеле Мини (втори след Никола в генералното) и Роман Билински. След рестарта нашият пилот опита изпреварване на Камара от външната страна, но бразилецът не му остави място и Цолов мина през чакъла. Двамата се закачиха и бе отчупена част от предното крило на автомобина на Никола, който постепенно потъна до 16-ото място. 

Това е моментът, в който Цолов трябваше да премине през чакъла. Снимка: Х/Formula 2
Това е моментът, в който Цолов трябваше да премине през чакъла. Снимка: Х/Formula 2

След 9 обиколки състезанието бе спряно заради тежка катастрофа с Лорен ван Хупен, като нидерландецът се движеше точно пред Цолов. В паузата механиците смениха носа на автомобила на българския състезател, който в този момент бе 13-и. Стана ясно, че предвидените 25 обиколки няма да бъдат изминати, а състезанието ще продължи 60 минути плюс една обиколка. Така до финала оставаха 22 мин.

В последните обиколки Цолов се възползва от влизанията в бокса на други пилоти и след споменатите наказание на Дън и Леон зае третото място. 

В генералното класиране Никола води със 161 точки, втори на 27 е Мини, а Камара е трети с изоставане от 36. 

Следващият кръг от шампионата е в Унгария другата седмица. 

Никола Цолов се качи на подиума в Белгия.
Това е моментът, в който Цолов трябваше да премине през чакъла. Снимка: Х/Formula 2

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