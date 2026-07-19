93 524 км в небето: Инфантино с 2 околосветски обиколки по време на мондиала, донесли голямо замърсяване

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изминал точно 93 524 въздушни километра с частен самолет по време на световното първенство по футбол, разкрива германското издание Der Spiegel.

Внушителната дистанция, измината от него в стремежа му да присъства на колкото се може повече мачове на живо, се равнява на повече от две пълни обиколки на земното кълбо.

Освен рекордното разстояние, публикациите извади наяве и сериозната екологична цена на този логистичен маратон.

Изчислено е, че за тези полети са били отделени около 813 тона въглероден диоксид (CO2).

Докато Инфантино успя да постави личен рекорд по присъствие на стадионите, неговият въздушен тур предизвика вълна от сериозни критики заради огромния въглероден отпечатък, оставен в небето.