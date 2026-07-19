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https://www.24chasa.bg/sport/article/23247893 www.24chasa.bg

Рекордни $ 15 млрд. приходи за ФИФА от световното

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Снимка: Ройтерс

ФИФА ще обяви рекордни приходи в размер на 15 милиарда долара, съобщава The Guardian. Първоначално ръководството на организацията прогнозираше приходи от 11 милиарда.

Според информация на източници, крайният доход е надвишил очакванията до голяма степен благодарение на продажбите и препродажбите на билети за мачовете. При препродажба на билети ФИФА удържа комисиона в размер на 15% както от купувача, така и от продавача.

Друго голямо перо в приходите са били услугите в сферата на гостоприемството (VIP пакети и корпоративно обслужване).

Снимка: Ройтерс

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