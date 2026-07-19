ФИФА: Разширяването на световното доведе до успех

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Разширяването на формата на световното първенство от 32 на 48 отбора е било успех, според анализ на техническата изследователска група към ФИФА.

Опасенията, че новият турнир може да се превърне в катастрофа за някой по-малък отбор, не се оправдаха, заяви бившият треньор на Арсенал Арсен Венгер на пресконференция преди финала в неделя между Испания и Аржентина. Качеството на турнира беше високо, сигурен е Венгер.

Разликата между големите и малките нации намалява, обясни бившият мениджър на английския Арсенал. Като пример той посочи аутсайдерите Кабо Верде, които стигнаха до елиминационната фаза в дебюта си на световното първенство и загубиха от Аржентина след продължения.

Техническата изследователска група, която включва бившия треньор на германския национален отбор Юрген Клинсман, е провела подробен анализ на мачовете от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Събраните данни показват, че някои промени в правилата са се доказали като ефективни, обясни Венгер. Много от ударите от вратата са били изпълнявани по-бързо, а броят на медицинските интервенции е намалял. Преди турнира съдиите са били инструктирани да предотвратяват подобни забавяния или да ги наказват.

Групата изчисли, че броят на головете след удари от далечна дистанция се е удвоил в сравнение със световното първенство в Катар преди четири години.