Вижте им чантите

Световното първенство по футбол може да се нарече спортна седмица на модата. Ако се съмнявате, ето една колекция, която да го докаже - преглед на предпочитанията на спортистите за чанти. Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Goyard. Световните футболни звезди избират луксозни стоки на прекомерни цени. Тези първокласни аксесоари могат да струват до 50 000 долара.

Всички аксесоари, носени от звездни футболисти, са свързани със стил и ексклузивност. Разбира се, понякога договорът може да диктува предпочитанията. Ако даден спортист е посланик на марката, той не е нужно да плаща, за да използва продуктите на марката. Изборът обаче често е личен и отразява индивидуалните модни предпочитания. Например Ерлинг Холанд не е посланик на Hermes. Модната къща по принцип не подарява чантите си на известни личности. Страстта на Кристиано Роналдо към Gucci също е лична. Затова е спокойно да се каже, че футболистите и луксозните чанти са един вид любовна афера.

Кристиано Роналдо

Изборът на Роналдо е изцяло за лукс без излишни детайли. Голямата чанта Gucci Mega Web Trademark е разпознаваема класика от тази модна къща. Гладката черна кожа и характерната зелено-червена текстилна ивица по средата създават минималистичен, но елегантен вид. Всички знаят за коя марка говорим. И това е достатъчно. Липсата на каквито и да било крещящи метални лога отпред допълнително засилва минималистичното усещане.

Кристиано Роналдо Снимка: instagram.com/cristiano/

Тази чанта струва между 3400 и 3900 долара. Между другото, куфарът му също е от Gucci. Той е част от същата капсулна колекция като чантата. Нарича се Gucci Porter и е изработен от черна кожа, релефна с характерния графичен модел на марката. Цената е приблизително същата като на чантата: $ 3800-$ 4200.

Педро Нето

Португалският футболист Педро Нето също заложи на минималистично модно изявление. Той избра стилен и скъп модел от Hermes. Hermes HAC 40 е историческият предшественик на известната чанта Birkin.

Тялото на чантата е изработено от издръжлив памучен плат в светлобежов нюанс. Горният капак, дръжките, презрамките и ъглите са изработени от висококачествена телешка кожа. Тук е използван характерният за марката кафяв цвят. Цветовата комбинация е много елегантна и стилна.

Днес Hermes HAC в размери 40 и 50 см се смята за една от най-престижните пътни чанти. Тя е много популярна сред известните мъже, включително футболисти. Лионел Меси, Дейвид Бекъм и други притежават такава. Цените на подобни модели започват от $ 15 000-$ 20 000, но могат да надхвърлят $ 40 000 (на платформи за препродажба, в зависимост от редкостта и др.).

Педро Нето Снимка: instagram.com/pedroneto_30/

Ерлинг Холанд

Норвежкият нападател Ерлинг Холанд демонстрира страстта си към чантите Hermes на световното и не се е ограничил само до семпли версии. Например колекцията му включва Hermes Endless Road HAC Birkin 50. Тази чанта с лимитирана серия е украсена с апликация с планински пейзаж. Стойността ѝ е приблизително 45 500 долара. Това е чантата, с която Халанд пристигна на турнира.

По време на турнира той беше забелязан и с Hermes Multipocket HAC 50 (69 500 долара) и Hermes Evercalf Toile Cargo HAC 40 - чанта от текстил и кожа приблизително за 50 000 долара.

Валентин Барко

Ерлинг Холанд не беше единственият, който реши да се открои от тълпата, като демонстрира ярки и ексклузивни стилове чанти. Младият аржентински халф Валентин Барко направи същото. Той избра лимитираната серия Louis Vuitton Keepall Bandouliere 50 Neon Pink. Основната ѝ характеристика е цветът ѝ – неоново-фуксия. Чантата е част от специална мъжка колекция, създадена от креативния директор на Louis Vuitton Фарел Уилямс. За разлика от основните чанти на марката този модел е изцяло монохромен, като както фонът, така и самото лого са боядисани в един тон. Дори металните елементи са емайлирани, за да съответстват на тона на чантата. Това създава семпъл, но леко футуристичен вид.

Тази чанта е рядка, тъй като е лимитирана серия. Цените в бутиците започват от $3800 и стигат до $4500. Цените при препродажба могат да бъдат по-високи.

Винисиус Жуниор

Нападателят на бразилския национален отбор и “Реал” (Мадрид) Винисиус Жуниор е възприел принтовете. Той излезе с интересен модел от Chrome Hearts, базиран на класически модел, изработен от бяла зърнеста кожа. Но истинската атракция са апликациите. Повърхността е украсена с характерните за марката многоцветни петна във формата на готически кръстове.

Друг акцент е обковът, отлят от стърлингово сребро 925. Пълното име на чантата е Chrome Hearts Multicolor Cross Patch Duffle Bag. Официалната цена варира от 15 000 до 25 000 долара.

Винисиус Жуниор instagram.com/ViniJr/

Самуел Коща

Футболистите на световното привлякоха вниманието на модната общност не само с големите си пътни чанти, но и с миниатюрните им версии. Например португалският халф Самуел Коща показа елегантна чанта Gucci Small GG Canvas Clutch Bag.

Чантата е изработена от традиционен плат с известния принт GG Supreme в бежови и кафяви тонове. Чантата обаче е доста ярка. Бежовата цветова схема е допълнена от неоново зелена кожена тапицерия. Страничните панели, каишката за китката и логото са в един и същи нюанс. Чантата струва приблизително $ 850-$ 1000.

Ману Коне

Френският халф Ману Коне също показа миниатюрна чанта - пътна козметична чанта от луксозната марка Goyard. Тя е предназначена за съхранение на лични вещи и тоалетни принадлежности по време на пътуване. Материалът е издръжлив плат Goyardine. Това е смес от памук, лен и коноп със специално покритие. Тя е напълно водоустойчива и устойчива на петна.

Чантата за тоалетни принадлежности Goyard Jouvence е изработена в емблематичния жълт нюанс, нещо по-близко до горчица. Между другото, тя перфектно съвпада с цветовете на втория екип на френския национален отбор от Nike. Червените райета на фланелката и топлото жълто на несесера са перфектна комбинация. Цената му е 1500-2500 долара.

Този несесер се смята за рядкост, защото Goyard не продава продуктите си онлайн. Освен това бутиците им се намират само в няколко големи града по света. Разбираемо е, че има известно вълнение около аксесоарите на Goyard. И когато известен футболист излезе с такъв, то само се увеличава.

Ламин Ямал Снимка: instagram.com/lamineyamal/

Ламин Ямал

Докато Ламин Ямал излизаше от автобуса на националния отбор на Испания, наблюдателни фенове забелязаха чантата му, покрита с различни талисмани за късмет. Сред тях: малък октопод, няколко висулки, джойстик за PlayStation и слушалки.

Чантата съдържа още испанското знаме, ключодържател с неговия емблематичен празник, мароканското знаме, миниатюрна версия на фланелката му и символ на световното първенство.