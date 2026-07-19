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Двама българи в идеалния отбор на ЕвроВолей до 18 г., с бронза нашите се класираха за световно

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Снимка: CEV

Бронзовите медали на националния отбор по волейбол под 18 години на eвропейското първенство са гарнирани и с двама представители в идеалния отбор на турнира.

Адриан Ганев е втори най-добър централен блокировач, като на турнира направи 31 блокади. Никола Градинаров пък е втори най-добър посрещач. На европейското направи 137 точки и 23 блока. Двамата са в идеалния отбор на турнира.

България спечели бронзовите медали с впечатляваща победа срещу най-трудния ни исторически съперник Италия с 3:0. Шампион стана Полша, която ни победи с 3:2 на полуфинал. Второто място е за досегашния шампион Франция, срещу който ние започнахме успешно похода. Финалът завърши 3:1 за поляците.

Медалите гарантират на България участие на световното първенство догодина. Все още не е ясно кой ще е домакин и кои ще са датите. Треньорът ни Мирослав Живков пък взе втори медал след среброто от 2024 година с младежите под 20 години. Специалистът има титли на България и при мъжете, и при жените.

Снимка: CEV

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