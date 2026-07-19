Филип Кръстев: Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници и треньори, трябва да се установя

Филип Кръстев говори в новия епизод на подкаста на Българския футболен съюз.

Националът разкрива каква е цената на това постоянно да започваш отначало - с нови съотборници, нови треньори и нова държава. След престои под наем във Франция, Нидерландия, САЩ, Англия, Турция и България, халфът признава, че вече е дошъл моментът да намери своя истински футболен дом.

„Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници, треньори...в телефонния ми указател не знам вече колко номера имам на хора от футбола. Ще е важно да си намеря дом във футбола и да се установя на едно място, където да поиграя известно време. А след това да напредвам по футболната стълбичка. Осъзнавам, че от много години е така и ми липсва. Работя усилено в това отношение, но е важно да е правилният за мен отбор", сподели Кръстев.

Въпреки че в момента се възстановява от тежка контузия, 24-годишният национал не губи мотивация и гледа уверено към следващата крачка в кариерата си.

За последно офанзивният халф бе част от турския "Гьозтепе" на треньора Станимир Стоилов. Иначе има действащ договор с белгийския "Ломел".