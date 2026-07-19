Забравяш за защитата, правиш 10 гола и всички са предоволни

Англия с първи медали от 60 години насам, Франция с рекордите и "Златна обувка"

Мач, от който няма особен смисъл, но пък за сметка на това такъв, който ще остане в историята заради рекордите, а и накрая всички са доволни.

Така обобщено може да резюмираме двубоя за 3-ото място на световното първенство, завършил със зрелищния резултат 6:4 за Англия срещу Франция.

Срещата между Франция и Англия бе първият мач от световното първенство, в който и двата отбора отбелязаха 4+ гола за 64 години, откакто Съветският съюз и Колумбия завършиха с 4:4 през 1962 г.

Едва ли преди началото на срещата в Маями някой е очаквал, че двата тима, отпаднали на косъм от големия финал, ще съберат сили, че да отбележат общо 10 попадения. Разбира се, и заради играта без защита. Нито френските национали, нито съперниците им действаха в дефанзивен план. Планът бе атака, атака и пак атака, пък отзад нека ни вкарат.

Е, невярващите са оборени. И то най-вече в името на рекордите.

И така след 60 години Англия взе медал. Бронзов, но както в родината на футбола написаха - със златен привкус. Британците имаха само едно отличие до момента от мондиали - спечеленото домашно първенство през 1966 г. Франция пък от години има от всички призови места на най-големия спортен форум. Е, можеше да се превърна в първата, която в 3 поредни световни печели последователно първо, второ и трето място, но “петлите” имаха друга задача в двубоя. А тя бе - да паднат всички възможни рекорди, които има.

По време на целия мач, а и след него усмивката не слезе от устата на Килиан Мбапе. На снимката - асът на френския отбор се поздравява с Букайо Сака.

Най-важният - Килиан Мбапе поне за няколко часа, може и завинаги, е голмайстор номер 1 на всички времена на световни. Нападателят на “Реал” (М) отбеляза 2 пъти във вратата на Англия и вече общо има на сметката си 22 гола от 22 мача. И е пред Лео Меси (21 гола от 33 срещи), който снощи изведе родината си Аржентина във финала срещу Испания във вечната ранглиста. Мбапе също така излезе на върха в класация по реализатори на този мондиал - 10, докато Меси е с 8. И така френският ас почти сигурно ще спечели “Златната обувка”.

Килиан Мбапе се превърна в едва четвъртият играч в историята, отбелязал 10 или повече гола на едно световно първенство, и първият, постигнал това от 56 години насам. Преди него това са правили Шандор Кочиш - 11 гола (1954), Жуст Фонтен - 13 гола (1958) и Герд Мюлер - 10 гола (1970).

Рекорд постави и колегата му Майкъл Олисе. Крилото завърши световното със седем асистенции на мондиала, с което е счупи рекорда на Пеле (6 през 1970 г.). Пет от тях са за Килиан Мбапе.

Въпреки многото голови попадения Олисе не се разписа нито веднъж на световното, а стреля цели 20 пъти към вратата. Последно подобно постижение, макар и негативно, направи Лео Меси на световното през 2006 г.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан пък отдавна стана рекордьор по мачове и победи на мондиали, така че и последният му двубой начело на “петлите” не бе от значение, защото едва ли някой ще го бие.

Джуд Белингам е англичанинът, вкарал най-много голове на един голям турнир.

Англичаните освен бронза също поставиха постижения, които скоро няма да са подобрени от техни сънародници. Букайо Сака (вкарал 3 на Франция) се превърна в едва вторият от страната си, който вкарва хеттрик на световно в елиминационен мач. Първият е легендата Джеф Хърст, който отбелязва 3 гола през 1966 г.

Звездата на Англия Джуд Белингам пък подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир. Халфът на “Реал” (М) оформи крайното 6:4 за родината си, а това бе неговият седми гол на състезанието.