Забравяш за защитата, правиш 10 гола и всички са предоволни

Англия с първи медали от 60 години насам, Франция с рекордите и "Златна обувка"
Мач, от който няма особен смисъл, но пък за сметка на това такъв, който ще остане в историята заради рекордите, а и накрая всички са доволни.
Така обобщено може да резюмираме двубоя за 3-ото място на световното първенство, завършил със зрелищния резултат 6:4 за Англия срещу Франция.
Срещата между Франция и Англия бе първият мач от световното първенство, в който и двата отбора отбелязаха 4+ гола за 64 години, откакто Съветският съюз и Колумбия завършиха с 4:4 през 1962 г.
Едва ли преди началото на срещата в Маями някой е очаквал, че двата тима, отпаднали на косъм от големия финал, ще съберат сили, че да отбележат общо 10 попадения. Разбира се, и заради играта без защита. Нито френските национали, нито съперниците им действаха в дефанзивен план. Планът бе атака, атака и пак атака, пък отзад нека ни вкарат.
Е, невярващите са оборени. И то най-вече в името на рекордите.
И така след 60 години Англия взе медал. Бронзов, но както в родината на футбола написаха - със златен привкус. Британците имаха само едно отличие до момента от мондиали - спечеленото домашно първенство през 1966 г. Франция пък от години има от всички призови места на най-големия спортен форум. Е, можеше да се превърна в първата, която в 3 поредни световни печели последователно първо, второ и трето място, но “петлите” имаха друга задача в двубоя. А тя бе - да паднат всички възможни рекорди, които има.
Най-важният - Килиан Мбапе поне за няколко часа, може и завинаги, е голмайстор номер 1 на всички времена на световни. Нападателят на “Реал” (М) отбеляза 2 пъти във вратата на Англия и вече общо има на сметката си 22 гола от 22 мача. И е пред Лео Меси (21 гола от 33 срещи), който снощи изведе родината си Аржентина във финала срещу Испания във вечната ранглиста. Мбапе също така излезе на върха в класация по реализатори на този мондиал - 10, докато Меси е с 8. И така френският ас почти сигурно ще спечели “Златната обувка”.
Килиан Мбапе се превърна в едва четвъртият играч в историята, отбелязал 10 или повече гола на едно световно първенство, и първият, постигнал това от 56 години насам. Преди него това са правили Шандор Кочиш - 11 гола (1954), Жуст Фонтен - 13 гола (1958) и Герд Мюлер - 10 гола (1970).
Рекорд постави и колегата му Майкъл Олисе. Крилото завърши световното със седем асистенции на мондиала, с което е счупи рекорда на Пеле (6 през 1970 г.). Пет от тях са за Килиан Мбапе.
Въпреки многото голови попадения Олисе не се разписа нито веднъж на световното, а стреля цели 20 пъти към вратата. Последно подобно постижение, макар и негативно, направи Лео Меси на световното през 2006 г.
Селекционерът на Франция Дидие Дешан пък отдавна стана рекордьор по мачове и победи на мондиали, така че и последният му двубой начело на “петлите” не бе от значение, защото едва ли някой ще го бие.
Англичаните освен бронза също поставиха постижения, които скоро няма да са подобрени от техни сънародници. Букайо Сака (вкарал 3 на Франция) се превърна в едва вторият от страната си, който вкарва хеттрик на световно в елиминационен мач. Първият е легендата Джеф Хърст, който отбелязва 3 гола през 1966 г.
Звездата на Англия Джуд Белингам пък подобри рекорда на Англия за най-много голове на голям турнир. Халфът на “Реал” (М) оформи крайното 6:4 за родината си, а това бе неговият седми гол на състезанието.