Всичко около Клоп е изчистено и той поема Германия

Юрген Клоп става новият селекционер на Германия. Постигнато е споразумение между Германския футболен съюз (ГФС) и бившия успешен треньор на „Борусия Дортмунд" и „Ливърпул", което ще важи до края на световното първенство през 2030 г. включително. Това съобщава Sky Sport.

Споразумението между Германския футболен съюз и „Ред Бул" също вече е принципно изяснено. В събота между Клоп и шефа на „Ред Бул" Оливер Минцлаф бяха обсъдени последните детайли относно напускането му от структурата на „Ред Бул" (шеф е на дирекция "Глобален футбол" там). Това се случи на тайно място в Ню Йорк.

Клоп е пристигнал със самолет за срещата, като преди това е бил в Германия, за да уреди на място важни подробности за поемането на поста национален селекционер. Минцлаф е в Ню Йорк още от вторник. Той е отлетял за „Голямата ябълка" след срещата си с президента на ГФС Бернд Нойендорф и Ханс-Йоахим Вацке в Мюнхен.

Сега последните детайли между Клоп, неговите рекламни партньори и Германския футболен съюз ще бъдат уточнени и оформени писмено след финала на световното първенство.