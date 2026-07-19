ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отписаха ЦСКА в Лига Европа

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23248993 www.24chasa.bg

Предупредиха феновете на “Университатя” да внимават в София

1608
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Акрам Бурас вкарва за 2:0 срещу новака “Дунав” в първия мач на “сините” от Първа лига. Шампионите тръгнаха с победа в похода към защитата на титлата си, като спечелиха 2:1 над русенци на “Герена”. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Феновете на “Университатя” (Крайова), съперника на “Левски” в кръг II на Шампионската лига, бяха предупредени от местни журналисти да внимават много при гостуването в София. В сряда “сините” приемат първенеца на Румъния в първия мач от дуела между двата тима.

“Не съветвам никого да ходи там сам дори ако е на почивка в Гърция или България.

Препоръчително е също така привържениците на Крайова да избягват да показват шалове, знамена или синьо-бели фланелки в секторите, запазени за домакините, и да следват инструкциите на правоохранителните органи. На мачове, организирани под егидата на УЕФА, мерките за сигурност са много строги и евентуални инциденти обикновено включват малки групи ултраси, а не обикновени зрители”, пише журналист от Крайова.

В същото време “Университатя” загря за “сините” с категоричен успех в румънското първенство. Следващият съперник на “Левски” в Шампионската лига разби 4:0 УТА.

“ Очаква ни тежък двубой с “Левски”. Ние обаче сме силни, с опитни играчи и със сигурност ще постигнем положителен резултат, а у дома ще се класираме напред”, каза звездата на “Университатя” Щефан Баярам.

Иначе в Румъния отчитат, че двубоят с българския първенец ще бъде изключително завързан. Преди първия мач нямало изявен фаворит. И са категорични, че всички ще се реши след 10 дни в Крайова.

Акрам Бурас вкарва за 2:0 срещу новака “Дунав” в първия мач на “сините” от Първа лига. Шампионите тръгнаха с победа в похода към защитата на титлата си, като спечелиха 2:1 над русенци на “Герена”. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали