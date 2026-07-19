Предупредиха феновете на “Университатя” да внимават в София

Феновете на “Университатя” (Крайова), съперника на “Левски” в кръг II на Шампионската лига, бяха предупредени от местни журналисти да внимават много при гостуването в София. В сряда “сините” приемат първенеца на Румъния в първия мач от дуела между двата тима.

“Не съветвам никого да ходи там сам дори ако е на почивка в Гърция или България.

Препоръчително е също така привържениците на Крайова да избягват да показват шалове, знамена или синьо-бели фланелки в секторите, запазени за домакините, и да следват инструкциите на правоохранителните органи. На мачове, организирани под егидата на УЕФА, мерките за сигурност са много строги и евентуални инциденти обикновено включват малки групи ултраси, а не обикновени зрители”, пише журналист от Крайова.

В същото време “Университатя” загря за “сините” с категоричен успех в румънското първенство. Следващият съперник на “Левски” в Шампионската лига разби 4:0 УТА.

“ Очаква ни тежък двубой с “Левски”. Ние обаче сме силни, с опитни играчи и със сигурност ще постигнем положителен резултат, а у дома ще се класираме напред”, каза звездата на “Университатя” Щефан Баярам.

Иначе в Румъния отчитат, че двубоят с българския първенец ще бъде изключително завързан. Преди първия мач нямало изявен фаворит. И са категорични, че всички ще се реши след 10 дни в Крайова.