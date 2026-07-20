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УЕФА изхвърли BG реферите

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Радослав Гидженов Снимка: БФС

България вероятно ще трябва да сменя международните си съдии, ако се съди по назначенията на УЕФА. Вече за трети път всичките ни арбитри са отсвирени. Преди на този етап се даваше шанс поне на новите в списъка, но към момента те липсват и остава само да се надяват на реваншите във втория предварителен кръг.

По принцип БФС намекна за промените още с публикуването на ранглистата за новия сезон, където петимата международни съдии не бяха поставени на първите места.

Интересното е, че дори нямаме назначение и в първия предварителен кръг на Шампионската лига при дамите.

За сметка на съдиите длъжностните лица са доста добре представени. Опитният Ичко Лозев е съдийски наблюдател на “Фенербахче” - “Гурник”. Десислава Ралкова е дежурен делегат на “Сабах” - КуПС, Христо Запрянов - на “Арарат-Армения” - “Шамрок Роувърс”, и Андрей Мединцев - на “Егнатия” - “Целе”.

Радослав Гидженов Снимка: БФС

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