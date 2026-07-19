Пратеникът на "24 часа" на световното: Времето в Ню Йорк е прекрасно, финалът няма да се отлага (Видео)

Няма атмосферни предпоставки за отлагане на финала на световното Аржентина - Испания, съобщи от Ню Йорк пратеникът на "24 часа" Едуард Папазян. Ден по-рано съществуваха основателни съмнения, че началният час на срещата може да бъде променен заради смога от горските пожари в Канада, който достигна и до града домакин на двубоя.

Часове преди кулминацията на Мондиала пък бури донесоха порои и наводнения по улиците на града и отново поставиха под въпрос провеждането на финалния мач. Заради атмосферните условия тренировката на испанците бе отложена.

Часове преди очаквания епичен сблъсък между Аржентина и Испания обаче всички притеснения на домакините за времето явно се изпаряват - за радост на милионите зрители по света и на щастливците с билет за стадиона.