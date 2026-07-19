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Пратеникът на "24 часа" на световното: Времето в Ню Йорк е прекрасно, финалът няма да се отлага (Видео)

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Зрители се отправят към стадиона, на който ще се състои големият финал на световното по футбол.. Снимка Ройтерс

Няма атмосферни предпоставки за отлагане на финала на световното Аржентина - Испания, съобщи от Ню Йорк пратеникът на "24 часа" Едуард Папазян.  Ден по-рано съществуваха основателни съмнения, че началният час на срещата може да бъде променен заради смога от горските пожари в Канада, който достигна и до града домакин на двубоя.

     

Часове преди кулминацията на Мондиала пък бури донесоха порои и наводнения по улиците на града и отново поставиха под въпрос провеждането на финалния мач. Заради атмосферните условия тренировката на испанците бе отложена.   

Часове преди очаквания епичен сблъсък между Аржентина и Испания обаче всички притеснения на домакините за времето явно се изпаряват - за радост на милионите зрители по света и на щастливците с билет за стадиона.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Зрители се отправят към стадиона, на който ще се състои големият финал на световното по футбол.. Снимка Ройтерс

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