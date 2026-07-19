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6-а победа за Кими Антонели, нов провал за съотборника му Ръсел

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Кими Антонели тича към екипа си, след като спечели в Белгия. Снимка: Ройтерс

Този път нямаше кой да спре Кими Антонели.

19-годишният пилот на “Мерцедес” постигна шестата си победа във Формула 1 и увеличи аванса си в генералното класиране. Италианецът стартира от първа позиция в Гран при на Белгия и за кратко отстъпи лидерското място на Макс Верстапен (“Ред Бул”), но бързо възстанови нещата. От това се възползва Шарл Льоклер (“Ферари”), който излезе втори.

По-интересното обаче се случи отзад. Малко след старта Джордж Ръсел и Луис Хамилтън се удариха, като май вината бе на пилота на “Мерцедес”. Той така или иначе отпадна, а седемкратният световен шампион от “Ферари” получи 5 секунди наказание. Хамилтън все пак завърши четвърти и е втори в генералното пред Ръсел, който изостава с 5 точки.

Следващият кръг е в Унгария края на другата седмица.

Кими Антонели тича към екипа си, след като спечели в Белгия. Снимка: Ройтерс

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