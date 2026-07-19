Йонас Вингегор аут от "Тур дьо Франс" след падане, съмнения за счупена ключица

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Обиколката на Франция приключи за Йонас Вингегор в 15-ия етап.

Двукратният шампион, който се движеше втори след Тадей Погачар, падна лошо при подминаването на островче по средата на шосето 20 километра преди финала. Победителят в обиколката на Италия през този сезон не можа да стане веднага и се наложи лекарският екип да обездвижи дясната му ръка преди качването в линейката. Най-вероятно датчанинът е счупил ключица.

Рано сутринта преди старта на етапа Вингегор бе посетен в хотелската си стая от допинг ченгета.