България за първи път спечели 7 победи в Лигата на нациите

След като през миналата година изравни рекорда на България от победи в Лигата на нациите (6), италианският месия за мъжкия ни волейболен тим Джанлоренцо Бленджини стигна до рекорд.

Под негово ръководство националите изиграха страхотен мач и надвиха 3:1 САЩ насред Чикаго.

Така България записа 7-и успех за сезона. С 4 загуби и 20 точки тимът ни заема в момента 7-ото място, което последно праща на финалите в Нингбо (Китай). Загуба на 8-ия Украйна (6, 5, 20) от Германия (играят в момента) ще класира България без игра за топ 8. При обратен вариант нашите трябва да бият Франция или да вземат една точка в последния си мач в Чикаго, който стартира в полунощ.

Там в зала NOW Arena, пълна с над 10 000 фенове, нашите реално бяха домакини срещу САЩ.

Българската диаспора в Чикаго и региона около него е много голяма и сънародниците ни сякаш бяха повече по трибуните или поне така се усещаше от мощната им подкрепа.

Едва ли американците са си представяли, че при домакински мач към изпълнителите им на сервис ще има дюдюкания и освирквания.

Иначе България записва 6 победи още в първото издание на Лигата на нациите през 2018 г.

Тогава тя наследи с нов формат Световната лига. В нейната финална четворка или шесторка волейболните национали влизаха цели 5 пъти (1994, 2004, 2006, 2012 и 2013). Преди 14 г. станаха четвърти.

През 2018-а обаче мачовете бяха 15, а сега с 3 по-малко. Миналата година България трябваше да бие Иран в последната си среща, за да влезе в топ 8, но падна 0:3. След това обаче дойде фурорът със сребърните медали от световното.