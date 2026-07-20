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https://www.24chasa.bg/sport/article/23249518 www.24chasa.bg

Автобусите в Северна Америка поставиха рекорд за пътници

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Дори пратеникът на "24 часа" Едуард Папазян опита маршрутите, като пътува от Атланта до Ню Йорк. Отне му около 20 часа. Снимка: Фейсбук

Най-натовареният маршрут е бил Бостън - Ню Йорк

Абсолютен рекорд по превозени пътници отбелязаха покрай световното автобусните превози в Северна Америка, сочи статистиката на Flix, компанията, която оперира огромен брой маршрути с легендарните Grayhound.

По време на първенството в САЩ бяха свързани с автобусни маршрути Далас, Лос Анджелис, Ню Йорк/Ню Джърси, Маями, Атланта, Бостън, Сан Франциско, Канзас Сити, Хюстън и Сиатъл. В Канада имаше маршрут от Торонто до Ванкувър, а в Мексико - между Мексико Сити и Монтерей.

Най-натовареният маршрут е бил Бостън - Ню Йорк заради краткото разстояние на пътуването. Някои от маршрутите отнемат над 24 часа, защото има и задължителни почивки за шофьорите.

Основно са пътували американци, но е имало германци, французи и англичани.

Повечето от пътуващите използвали комбиниран билет, като някои от феновете директно си свързвали мачовете от един град в друг.

Увеличението на потока е било почти двойно, сравнено със същия период на миналата година.

Предимството на автобусите в Северна Америка е, че цените са десетки пъти по-евтини от самолетите, пък и повечето полети били заети предварително, още преди началото на първенството.

Дори пратеникът на "24 часа" Едуард Папазян опита маршрутите, като пътува от Атланта до Ню Йорк. Отне му около 20 часа.
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