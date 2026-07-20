Автобусите в Северна Америка поставиха рекорд за пътници

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Най-натовареният маршрут е бил Бостън - Ню Йорк

Абсолютен рекорд по превозени пътници отбелязаха покрай световното автобусните превози в Северна Америка, сочи статистиката на Flix, компанията, която оперира огромен брой маршрути с легендарните Grayhound.

По време на първенството в САЩ бяха свързани с автобусни маршрути Далас, Лос Анджелис, Ню Йорк/Ню Джърси, Маями, Атланта, Бостън, Сан Франциско, Канзас Сити, Хюстън и Сиатъл. В Канада имаше маршрут от Торонто до Ванкувър, а в Мексико - между Мексико Сити и Монтерей.

Най-натовареният маршрут е бил Бостън - Ню Йорк заради краткото разстояние на пътуването. Някои от маршрутите отнемат над 24 часа, защото има и задължителни почивки за шофьорите.

Основно са пътували американци, но е имало германци, французи и англичани.

Повечето от пътуващите използвали комбиниран билет, като някои от феновете директно си свързвали мачовете от един град в друг.

Увеличението на потока е било почти двойно, сравнено със същия период на миналата година.

Предимството на автобусите в Северна Америка е, че цените са десетки пъти по-евтини от самолетите, пък и повечето полети били заети предварително, още преди началото на първенството.