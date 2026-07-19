Никола Цолов се размина с дисквалификация в Белгия

Никола Цолов се размина с дисквалификация след основното състезание от Формула 2 в Белгия.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши трети и увеличи аванса си в генералното класиране. Стюардите от международната федерация обаче са забелязали сред екипа на отбора човек със слушалки и микрофон, който не е от екипа. След финала са проведени разговори с Цолов и представители на "Кампос рейсинг". Установено е, че непознатият е бил гост на отбора, но са му дадени слушалки, които не са били предвидени за него. Той е разговарял само с пилота на автомобил №5 (Ноел Леон) и мексиканецът бе дисквалифициран.

"Кампос рейсинг" получи условно наказание - отнемане на 25 точки от актива до момента.