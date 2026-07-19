Магат: През 2024-а Кроос спаси Нагелсман

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Той беше претоварен със задачи, които нямаше как да изпълни. Затова през трите години с него нищо не потръгна напред. През 2024 г. виждахме нещата в розово.

Но тогава Тони Кроос спаси Юлиан Нагелсман с неговите тактически умения.

С тези думи емблематичният германски треньор Феликс Магат разкри мнението си за вече уволнение селекцонер на бундестима, с който начело дойде отпадането от Парагвай в 1/16-финалите на световното

Според Магат Нагелсман тотално не се е справял с ролята си, поради което отборът не е отбелязал никакъв прогрес при него.

Той допълва, че реалните проблеми са били замаскирани през 2024 г.

Тогава най-добрият германски халф през този век Тони Кроос се завърна в националния за домашното европейско. Благодарение на него Германия изглеждаше отново силна, но малшанс я спря на 1/4-финалите срещу бъдещия шампион Испания.

Магат много правилно отбелязва, че Кроос компенсирал пропуските на Нагелсман с високата си тактическа интелигентност на терена.