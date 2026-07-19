Виктория Ангелова с евротитла на троен скок

Виктория Ангелова е европейска шампионка в тройния скок

Виктория Ангелова спечели европейската титла в тройния скок при девойките на първенството на Стария континент по лека атлетика за юноши и девойки под 18 г. в Риети (Ит).

Българката триумфира с резултат от 13.98 м, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 г. Постижението й е само на 20 см от националния рекорд за възрастта на Александра Начева от 14.18 м, а с него Ангелова се изкачва на 11-о място във вечната ранглиста на България при жените. Възпитаничката на Георги Помашки пристигна в Риети като лидер в европейската и световната ранглиста за сезона при девойките под 18 г. с 13.53 м и потвърди статута си на фаворитка.

Титлата на Виктория Ангелова донесе десетия медал за България в историята на европейските първенства до 18 г. и е третото златно отличие за страната ни от този форум. Другите две европейски титли са на Лъчезар Вълчев в тройния скок през 2022 г. и на Радина Величкова на 100 м през 2024 г.

Успехът на Ангелова е и четвъртият български медал в тройния скок от създаването на шампионата. Преди нея отличия в дисциплината спечелиха Александра Начева – сребро при девойките през 2018 г., както и Лъчезар Вълчев – злато, и Васил Русенов – бронз при юношите през 2022 г.