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Водопой на финала при 0:0

Едуард Папазян, наш човек на мондиала

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп и шефът на ФИФА гледат мача зад бронирано стъкло. Снимка: Ройтерс

Финалът на световното първенство стартира само със 7 минути закъснение заради различните шоу елементи на американците и церемонията за закриването. Първата пауза за хидратиране дойде при 0:0. До момента има само едно положение на Ламин Ямал в 6-ата минута, но ударът му бе повече като пас към вратаря. 

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте не направи нито една промяна за финала от отбора, който победи Франция. Колегата му Лионел Скалони обаче направи цели три промени от състава срещу Англия. Нахуел Молина, Джулиано Симеоне и Леандро Паредес са на пейката, а на тяхно място влизат Гонсало Монтиел, Родриго де Пол и Леандро Паредес.

Още преди мача Лионел Меси подобри два рекорда. Той е първият в историята, който започва като титуляр три световни финала. Толкова има и легендата на Бразилия Кафу, но в последния е резерва. Меси е и най-възрастният полеви играч на финал 39 години и 25 дни. 

Пълен хаос цареше на стадиона преди мача заради строгите мерки за сигурност около присъствието на Доналд Тръмп на мача. Ф16 патрулира небето над стадиона, а на козирката има снайперисти. 

Испания: Унай Симон - Педро Поро, По Кубарси, Аймерик Лапорт, Марк Кукурея - Родри, Фабиан Руис - Ламин Ямал, Дани Олмо, Алекс Баена - Микел Оярсабал.

Аржентина: Емилиано Мартинес - Гонсало Монтиел, Кристиан Габриел Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Талияфико - Родридо де Пол, Алексис Мак Алистър, Енцо Фернандес, Николас Гонсалес - Лионел Меси, Хулиан Алварес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и шефът на ФИФА гледат мача зад бронирано стъкло.
Лео Меси идва на стадиона.
Ламин Ямал пристига за мача.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и шефът на ФИФА гледат мача зад бронирано стъкло.
Лео Меси идва на стадиона.
Ламин Ямал пристига за мача.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и шефът на ФИФА гледат мача зад бронирано стъкло.
Лео Меси идва на стадиона.
Ламин Ямал пристига за мача.
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