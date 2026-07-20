България е изправена до стената - 0:2 срещу Франция в Чикаго

Волейболните национали на България играят в Чикаго (САЩ) срещу олимпийския шампион Франция в търсене на задължителна победа в последния си мач от редовната фаза на Лигата на нациите, за да може да участват за първи път в историята при този формат във финалите. Те ща са в Нингбо (Китай).

Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини са 8-и във временното подреждане със 7 победи, 4 загуби и 20 точки. Какъвто и да е успех ще ги прати пред 7-ия в момента тим на Украйна (7, 5, 23), който засега взема последната квота. Китайците са последни от 18-те участници в лигата, но се класират като домакини.

Франция е на 12-а позиция в подреждането с 5 победи, 6 загуби и 13 точки и няма никакви шансове за класиране на финалите.

В Чикаго нашите момчета отново са подкрепяни масирано от наши сънародници.

Бленджини заложи отново на титулярен състав Симеон Николов (разпределител), Алекс Грозданов, Илия Петков, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Дамян Колев (либеро).

Французите поведоха с 4:0 първия гейм и опитите на националите да ги догонят не дадоха резултат, за да дойде 21:25 и изоставане с 0:1 гейма.

Във втората част при 5:3 за България "петлите" направиха 6 поредни точки и отново трябваше да бъдат догонвани. Това стана при 22:22, но последваха 3 точки за противника и тимът ни е изправен до стената.