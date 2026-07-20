Резултати от всички финали на световни първенства

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1930 Уругвай - Аржентина 4:2

1934 Италия - Чехословакия 2:1 след продължения, 1:1 в редовното време

1938 Италия - Унгария 4:2

1950 Уругвай - Бразилия 2:1

1954 Германия - Унгария 3:2

1958 Бразилия - Швеция 5:2

1962 Бразилия - Чехословакия 3:1

1966 Англия - Германия 4:2 след продължения, 2:2 в редовното време

1970 Бразилия - Италия 4:1

1974 Германия - Холандия 2:1

1978 Aржентина - Холандия 3:1 след продължения, 1:1 в редовното време

1982 Италия - Германия 3:1

1986 Aржентина - Германия 3:2

1990 Германия - Аржентина 1:0

1994 Бразилия - Италия 3:2 с дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията

1998 Франция - Бразилия 3:0

2002 Бразилия - Германия 2:0

2006 Италия - Франция 5:3 с дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията

2010 Испания - Холандия 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

2014 Германия - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време

2018 Франция - Хърватия 4:2

2022 Аржентина - Франция 7:5 с дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време

2026 Испания - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време