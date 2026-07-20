Резултати от всички финали на световни първенства

1930 Уругвай - Аржентина 4:2
1934 Италия - Чехословакия 2:1 след продължения, 1:1 в редовното време
1938 Италия - Унгария 4:2
1950 Уругвай - Бразилия 2:1
1954 Германия - Унгария 3:2
1958 Бразилия - Швеция 5:2
1962 Бразилия - Чехословакия 3:1
1966 Англия - Германия 4:2 след продължения, 2:2 в редовното време
1970 Бразилия - Италия 4:1
1974 Германия - Холандия 2:1
1978 Aржентина - Холандия 3:1 след продължения, 1:1 в редовното време
1982 Италия - Германия 3:1
1986 Aржентина - Германия 3:2
1990 Германия - Аржентина 1:0
1994 Бразилия - Италия 3:2 с дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията
1998 Франция - Бразилия 3:0
2002 Бразилия - Германия 2:0
2006 Италия - Франция 5:3 с дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията
2010 Испания - Холандия 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време
2014 Германия - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време
2018 Франция - Хърватия 4:2
2022 Аржентина - Франция 7:5 с дузпи, 3:3 след продължения, 2:2 в редовното време
2026 Испания - Аржентина 1:0 след продължения, 0:0 в редовното време