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Шампионът Испания обра индивидуалните награди на световното, една остана за Франция

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Родри с приза си Снимка: Ройтерс

Капитанът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите две индивидуални награди.

След само един допуснат гол в 8-те мача първият стана най-добър вратар.

Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за най-добър млад играч на световното първенство.

За 4-ия в крайното подреждане Франция остана голмайсторския приз. Килиан Мбапе стана №1 с 10 гола.

На мондиал 2022 той отново бе №1 с 8 попадения.

Родри с приза си Снимка: Ройтерс

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