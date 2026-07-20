Аржентина загуби и втория едноезичен финал на световни

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Финалът на 23-ото световно първенство бе вторият едноезичен след първия през 1930 г.

И Аржентина отново го изгуби. Представителите на южноамериканската държава, в която официален език е испански, паднаха с 0:1 от Испания след продължения.

Преди 96 г. в Монтевидео домакинът Уругвай (също испанският е официален език) би 4:2 Аржентина.

В останалите си 4 финала аржентинците биха Нидерландия (3:1 след продължения, 1978), 3:2 Германия (1986) и 3:2 Франция след дузпи (3:3 след продължения, 2:2 в редовното време) и паднаха 0:1 от Германия след продължения (2014).