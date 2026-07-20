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С 3:0 в София Испания започна похода към световнат...

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https://www.24chasa.bg/sport/article/23250803 www.24chasa.bg

Ямал с 1:0 срещу Роналдо и Меси на световното

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Ламин Ямал се поздравява с Лео Меси след последния съдийски сигнал. Снимка: Ройтерс

 На прясно навършени 19 години (13 юли) мегаталантът на Испания Ламин Ямал вече е световен и европейски шампион.

При едно своеобразно предаване на щафетата крилото се засече на терена по време на мондиал 2026 със символите на футбола през настоящия ХХI век Кристиано Роналдо и Лионел Меси и записа победи с по 1:0 срещу тях.

Имащият всички аргументи да е новата мегазвезда на футбола Ямал и неговата Испания се справиха с Португалия на Роналдо в 1/8-финалите, а във финала имаха нужда от продължения, за да преодолеят барикадата на аржентинците.

След двата мача Ямал специално отиде до Роналдо и Меси, за да ги прегърне.

В "Барселона" той носи номера на Лео - 10.

Ламин Ямал се поздравява с Лео Меси след последния съдийски сигнал. Снимка: Ройтерс

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