Ямал с 1:0 срещу Роналдо и Меси на световното

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На прясно навършени 19 години (13 юли) мегаталантът на Испания Ламин Ямал вече е световен и европейски шампион.

При едно своеобразно предаване на щафетата крилото се засече на терена по време на мондиал 2026 със символите на футбола през настоящия ХХI век Кристиано Роналдо и Лионел Меси и записа победи с по 1:0 срещу тях.

Имащият всички аргументи да е новата мегазвезда на футбола Ямал и неговата Испания се справиха с Португалия на Роналдо в 1/8-финалите, а във финала имаха нужда от продължения, за да преодолеят барикадата на аржентинците.

След двата мача Ямал специално отиде до Роналдо и Меси, за да ги прегърне.

В "Барселона" той носи номера на Лео - 10.