С 3:0 в София Испания започна похода към световната титла и го завърши с 1:0 в САЩ

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На 4 септември миналата година 40 000 напълниха Националния стадион "Васил Левски", за да видят на живо Ламин Ямал и другите испански звезди при старта на европейския шампион в квалификациите за мондиал 2026 срещу България.

Гостите потеглиха към световното с 3:0, а тази вечер стигнаха до титлата с 1:0 след продължения срещу Аржентина на Лионел Меси.

С успеха във финала те подобриха рекорда на Италия от 37 мача без загуба (септември 2018 - октомври 2021) и вече имат 38 (29 победи и 9 ремита от загубата с 0:2 от Шотландия през март 2023 в европейска квалификация).

По пътя към световната титла Испания записа 5 победи и 1 реми в квалификациите и едно равенство и 6 успеха на мондиала.