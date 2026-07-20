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https://www.24chasa.bg/sport/article/23251368 www.24chasa.bg

Бой след финала на световното (Видео, снимки)

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Аржентинецът Леандро Паредес влиза в сблъсък с испанеца Гави, докато селекционерът на Аржентина Лионел Скалони и треньорският щаб се борят с испанеца Ерик Гарсия след мача СНИМКА: Ройтерс

Грозни сцени между футболистите на Аржентина и Испания белязаха финала на световното в неделя. 

Испания триумфира над "гаучосите" с гол в 106-ата минута. Отборът на Аржентина остана с човек по-малко в добавеното време на редовното, след като Енцо Фернандес бе изгонен с втори жълт картон.

Тоталната доминация на испанците в мача явно изпили нервите на Аржентина и след последния съдийски финал нервите на футболистите на Лионел Скалони не издържаха. 

Халфът на Аржентина Леандро Паредес се втурна и хвана за гърлото испанеца Ерик Гарсия, като защитникът на „Барселона" падна на земята от силата на удара.

Сблъсъкът предизвика поредна разправа между играчите от двата отбора, включително резервите и треньорския щаб, преди играчите да бъдат разтървани.

Аржентинецът Леандро Паредес влиза в сблъсък с испанеца Гави, докато селекционерът на Аржентина Лионел Скалони и треньорският щаб се борят с испанеца Ерик Гарсия след мача СНИМКА: Ройтерс
Сблъсъкът между аржентинските и испанските футболисти след финала СНИМКА: Ройтерс
Ерик Гарсия влиза в сблъсък с помощник-треньора на Аржентина Роберто Айала в края на мача СНИМКА: Ройтерс
Аржентинецът Леандро Паредес влиза в сблъсък с испанеца Гави, докато селекционерът на Аржентина Лионел Скалони и треньорският щаб се борят с испанеца Ерик Гарсия след мача СНИМКА: Ройтерс
Сблъсъкът между аржентинските и испанските футболисти след финала СНИМКА: Ройтерс
Ерик Гарсия влиза в сблъсък с помощник-треньора на Аржентина Роберто Айала в края на мача СНИМКА: Ройтерс
Аржентинецът Леандро Паредес влиза в сблъсък с испанеца Гави, докато селекционерът на Аржентина Лионел Скалони и треньорският щаб се борят с испанеца Ерик Гарсия след мача СНИМКА: Ройтерс
Сблъсъкът между аржентинските и испанските футболисти след финала СНИМКА: Ройтерс
Ерик Гарсия влиза в сблъсък с помощник-треньора на Аржентина Роберто Айала в края на мача СНИМКА: Ройтерс

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