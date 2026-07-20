Пълен жребий в Шампионската лига. Какво чака българските отбори

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За първи път в жребия на Шампионската лига няма да има групи, а пълен жребий. Така победителят от двойката "Левски" - "Университатя" в третия предварителен кръг може да се падне срещу поставените отбори, които са победителите от "Ларн" - "Цървена звезда", "Тюн" - "Динемо" (Загреб), "Иберия" - "Слован", "Орхус" - "Лех", "Егнатия" - "Целе" и "Омония" - "Кайрат".

При отпадане от "Университатя" "Левски" ще отиде в Лига Европа, където вече има групи. Там може да се падне срещу загубилия от двойките "Сабах" - КуПС, "Мялби - "Линкълн Ред Импс" и "Иберия" - "Слован", след като е поставен.

ЦСКА, ако преодолее "Карабах" може да се падне срещу победител от двойките "Шериф" - "Макаби" (ТА), "Щурм" - "Хартс" или "Фенербахче" - "Гурник".

При отпадане се отива в Лигата на конференциите. Там вариантите са от загубилите в двойките "Динамо" (Киев) - ПАОК и "Шериф" - "Макаби" (ТА) от Лига Европа и победителите от ФКСБ - "Ауда" и "Динамо" (Тбилиси) - "Жалгирис".

Победителят от ФК ЦСКА 1948 - "Спартак" (Търнава) може да се падне срещу победител от двойките "Железничар" (Сър) - "Брага", "Пакси" - "Панатинайкос", "Лугано" - "Дукагжини" или АЕК (Кип) - "Бейтар" (Йерусалим).

"Лудогорец" е поставен и ще се падне срещу победител от двойките "Паневежис" - "Тобол", "Жилина" - "Катовице", "Дила Гори" - "Аполон" (Кипър) или БАТЕ - "Сион".