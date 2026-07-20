Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста

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Григор Димитров се изкачи с четири места в световната ранглиста по тенис.

35-годишният хасковлия записа една победа на турнира от сериите АТП 250 в Бостад (Швеция), но отпадна във втория кръг от Нуно Боржеш (Португалия) с 4:6, 2:6. Така Димитров вече е 142-ри с 432 точки.

Пьотър Нестеров също спечели четири позиции, след като достигна до втория кръг в квалификациите на "Чалънджър" в Милано, и вече е 365-и.

17-годишният Иван Иванов, който достигна до втория кръг на турнир от сериите "Чалънджър" в Пособланко (Испания), се изкачва с 19 места и вече заема 565-ата позиция.

Световни ранглисти по тенис и българите в тях:

сингъл:

1. (1) Яник Синер (Италия) 13450 точки

2. (2) Александър Зверев (Германия) 8480 точки

3. (3) Карлос Алкарас (Испания) 8160 точки

4. (4) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4740 точки

5. (5) Алекс де Минор (Австралия) 4110 точки

6. (6) Бен Шелтън (САЩ) 3770 точки

7. (7) Новак Джокович (Сърбия) 3760 точки

8. (8) Даниил Медведев (Русия) 3670 точки

9. (9) Флавио Коболи (Италия) 3460 точки

10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3365 точки

българи:

142. (146) Григор Димитров 432 точки

365. (369) Пьотър Нестеров 137 точки

395. (394) Димитър Кузманов 125 точки

549. (550) Александър Донски 73 точки

565. (584) Иван Иванов 71 точки

578. (572) Александър Василев 68 точки

618. (645) Илиян Радулов 60 точки

752. (715) Янаки Милев 42 точки

826. (824) Динко Динев 34 точки

832. (831) Анас Маздрашки 33 точки

1105. (1100) Джордж Лазаров 14 точки

1126. (1144) Виктор Марков 13 точки

1146. (1143) Адриан Андреев 12 точки

1255. (1248) Леонид Шейнгезихт 9 точки

1769. (1770) Димитър Кисимов 2 точки

1795. (1795) Диан Недев 2 точки

1914. (1910) Александър Толев 1 точка

2081. (2086) Максимилиан Борисов 1 точка

2081. (2086) Антъни Генов 1 точка

двойки:

1. (1) Хари Хелиовара (Финландия) 9960 точки

1. (1) Хенри Патън (Великобритания) 9960 точки

3. (3) Орасио Себайос (Аржентина) 7400 точки

4. (4) Марсел Гранойерс (Испания) 7310 точки

5. (5) Нийл Скупски (Великобритания) 7140 точки

6. (6) Андреа Вавасори (Италия) 5500 точки

7. (7) Симоне Болели (Италия) 5200 точки

8. (8) Марсело Аревало (Ел Салвадор) 5050 точки

9. (9) Мате Павич (Хърватия) 5050 точки

10. (10) Кевин Кравиц (Германия) 4920 точки

българите:

104. (98) Александър Донски 824 точки

193. (192) Антъни Генов 386 точки

452. (450) Янаки Милев 126 точки

489. (442) Пьотър Нестеров 114 точки

847. (844) Виктор Марков 50 точки

984. (1541) Илиян Радулов 39 точки

1007. (1003) Динко Динев 38 точки

1064. (1060) Леонид Шейнгезихт 34 точки

1222. (1255) Алекс Ганчев 25 точки

1389. (1371) Дейвид Симеонов 18 точки

1401. (1387) Александър Василев 18 точки

1463. (1453) Никола Керемедчиев 16 точки

1756. (1747) Михаил Иванов 10 точки

1783. (1766) Димитър Кузманов 9 точки

1794. (1786) Анас Маздрашки 9 точки

1815. (1802) Радослав Шандаров 9 точки

1819. (1807) Пламен Милушев 8 точки

1869. (1857) Диан Недев 8 точки

1892. (1885) Джордж Лазаров 8 точки

2076. (2063) Васил Шандаров 5 точки

2161. (1605) Георги Георгиев 4 точки

2445. (2444) Борислав Кирилов 2 точки

2445. (2444) Ерик Владимиров 2 точки