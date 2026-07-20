Братът на Ямал обра шоуто след световната титла на Испания

Малкото братче на вундеркинда - Ламин Ямал - Кейне, обра шоуто след световната титла на Испания.

Малко след като приключи награждаването малчуганът слезе на терена и веднага се затича към батко си, който преди минути бе стъпил на върха на футбола.

3-годишният Кейне бе облечен с тениска на националния отбор на Испания, а на гърба му бе изписано името му. Зад него, за да го хванат, пък тичаха приятелката на Ламин - Инес, и майка му Шийла Ебана.

Малчуганът след като се забавлява с татко си, пък се запъти към една от вратите на "МетЛайф" и започна да рита топката в мрежата, показвайки, че още от сега е наясно с какво иска да се заминава като порасне.

Въпреки крехката си възраст, Кейне (през септември ще навърши 4 г) вече се е превърнал в любимец на футболната общност, след като редовно присъства на мачове, подкрепя Ламин от трибуните и участва активно в публикациите му в социалните мрежи.

Видеата му с изявите на му след спечелването на световната титла от батко му и неговите съотборници вече са гледани от милиони в социалната мрежа.