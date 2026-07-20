Жеравна домакин на 60 г. от Националното движение "Опознай България – 100 национални туристически обекта"

На 25 и 26 юли 2026 г. архитектурният резерват Жеравна ще посрещне туристи, природолюбители и носители на златни значки от цялата страна по повод 60-годишнината на Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта", съобщиха от предцентъра на община Котел.

Организатори на честването са Българският туристически съюз, туристическо дружество "100-те войводи" – Сливен, община Сливен и кметство Жеравна.

Двудневната програма започва на 25 юли с регистрация и настаняване на участниците, изложба, посветена на движението "100 национални туристически обекта", официално откриване на проявата, тематични щандове, изложби, видеопрезентации, демонстрации и лекции. Посетителите ще могат да се включат и в разнообразна културна програма с творчески работилници, музикални изпълнения, рецитали, игри и томболи. Предвидена е и специална среща с носителите на златни значки на Българския туристически съюз. Общият им брой е около 9 хиляди души, които са посетили всички обекти от програмата.

Кулминация на празничния ден ще бъде концертът на обичаната българска изпълнителка Деси Добрева.

На 26 юли ще се проведе туристически поход от село Медвен по екопътеката „Синя вир", който ще даде възможност на любителите на природата да се насладят на живописните гледки в района.

Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта" е създадено през 1966 година и вече шест десетилетия вдъхновява хиляди българи да опознават богатото историческо, културно и природно наследство на страната. Движението е една от най-утвърдените инициативи на Българския туристически съюз и продължава да възпитава любов към родината и стремеж към опазване на националните ценности.

През 2003 г. БТС съвместно с министъра на младежта и спорта тогава Васил Иванов - Лучано възроди движението "Опознай България – 100 национални туристически обекта". Актуализиран бе списъкът на обектите, отпечатани бяха нови книжки, като старите продължаваха да са валидни.

Националното движение "Опознай България - 100 национални туристически обекта" е една от най-престижните инициатива на БТС. То е най-популярното обществено движение и е емблематично за съюза, без аналог е не само у нас, но и в света. Досега милиони хора са се докоснали до многовековната богата история на България и до нейната неповторима природа. Има участници не само от България, но и от Германия, Русия, Франция, Дания, САЩ, Сърбия, Украйна.