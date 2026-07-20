Елизара Янева с нов личен рекорд в ранглистата

Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис.
19-годишната пловдивчанка вече заема 186-ата позиция с 413 точки, след като през миналата седмица дебютира в топ 200. Янева достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WТА 125 в Рим, където загуби в три сета от полуфиналистката на "Ролан Гарос" през 2022 година Мартина Тревизан (Италия).
Световни ранглисти и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 8550 точки
2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8143 точки
3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 6301 точки
4. (4) Коко Гоф (САЩ) 5649 точки
5. (5) Мира Андреева (Русия) 5293 точки
6. (6) Каролина Мухова (Чехия) 5168 точки
7. (7) Линда Носкова (Чехия) 5119 точки
8. (8) Ига Швьонтек (Полша) 4539 точки
9. (9) Аманда Анисимова (САЩ) 4353 точки
10. (10) Елина Свитолина (Украйна) 4351 точки
българките:
186. (196) Елизара Янева 413 точки
232. (207) Виктория Томова 314 точки
349. (413) Росица Денчева 184 точки
388. (388) Лиа Каратанчева 160 точки
409. (381) Изабелла Шиникова 153 точки
428. (421) Лидия Енчева 142 точки
448. (447) Денислава Глушкова 132 точки
497. (486) Гергана Топалова 115 точки
612. (612) Ива Иванова 76 точки
779. (777) Уляна Храбавец 45 точки
809. (765) Юлия Стаматова 41 точки
1015. (1023) Виктория Велева 20 точки
1162. (1156) Беатрис Спасова 13 точки
1195. (1192) Брияна Иванова 11 точки
1241. (1237) Йоана Константинова 10 точки
1251. (1244) Диа Евтимова 10 точки
1337. (1332) Мелис Расим 8 точки
1340. (1337) Дария Великова 8 точки
1396. (1399) Алекса Каратанчева 6 точки
1482. (1483) Валерия Гърневска 4 точки
двойки:
1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 10150 точки
2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 9550 точки
3. (3) Габриела Домбровски (Канада) 8805 точки
4. (4) Луиза Стефани (Бразилия) 7445 точки
5. (5) Александра Крунич (Сърбия) 6950 точки
6. (6) Анна Данилина (Казахстан) 6775 точки
7. (7) Шуай Чжан (Китай) 5720 точки
8. (8) Елизе Мертенс (Белгия) 5438 точки
9. (9) Ханю Гуо (Китай) 4780 точки
10.(10) Сара Ерани (Италия) 4625 точки
българките:
191. (193) Лиа Каратанчева 433 точки
283. (280) Росица Денчева 282 точки
331. (304) Изабелла Шиникова 231 точки
594. (671) Ива Иванова 114 точки
751. (757) Йоана Константинова 73 точки
768. (775) Елизара Янева 68 точки
770. (778) Уляна Храбавец 68 точки
801. (802) Беатрис Спасова 64 точки
841. (842) Диа Евтимова 56 точки
848. (848) Денислава Глушкова 56 точки
919. (937) Ралица Александрова 49 точки
973. (969) Алекса Каратанчева 43 точки
996. (1027) Валерия Гърневска 40 точки
1155. (704) Виктория Томова 28 точки
1193. (1191) Гергана Топалова 26 точки
1194. (1194) Дария Великова 26 точки
1196. (1196) Юлия Стаматова 26 точки
1237. (1236) Лидия Енчева 24 точки
1254. (1315) Мелис Расим 23 точки
1310. (1313) Виктория Велева 20 точки
1352. (1355) Андрея Глушкова 18 точки
1357. (1360) Ванеса Влахова 18 точки
1419. (1417) Галена Кръстенова 16 точки
1423. (1420) Виктория Лазарова 16 точки
1434. (1431) Йоана Монева 16 точки
1704. (1702) Александра Матева 10 точки
1719. (1717) Анджелина Костова 9 точки