Елизара Янева с нов личен рекорд в ранглистата

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Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис.

19-годишната пловдивчанка вече заема 186-ата позиция с 413 точки, след като през миналата седмица дебютира в топ 200. Янева достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WТА 125 в Рим, където загуби в три сета от полуфиналистката на "Ролан Гарос" през 2022 година Мартина Тревизан (Италия).

Световни ранглисти и българките в тях:

сингъл:

1. (1) Арина Сабаленка (Беларус) 8550 точки

2. (2) Елена Рибакина (Казахстан) 8143 точки

3. (3) Джесика Пегула (САЩ) 6301 точки

4. (4) Коко Гоф (САЩ) 5649 точки

5. (5) Мира Андреева (Русия) 5293 точки

6. (6) Каролина Мухова (Чехия) 5168 точки

7. (7) Линда Носкова (Чехия) 5119 точки

8. (8) Ига Швьонтек (Полша) 4539 точки

9. (9) Аманда Анисимова (САЩ) 4353 точки

10. (10) Елина Свитолина (Украйна) 4351 точки

българките:

186. (196) Елизара Янева 413 точки

232. (207) Виктория Томова 314 точки

349. (413) Росица Денчева 184 точки

388. (388) Лиа Каратанчева 160 точки

409. (381) Изабелла Шиникова 153 точки

428. (421) Лидия Енчева 142 точки

448. (447) Денислава Глушкова 132 точки

497. (486) Гергана Топалова 115 точки

612. (612) Ива Иванова 76 точки

779. (777) Уляна Храбавец 45 точки

809. (765) Юлия Стаматова 41 точки

1015. (1023) Виктория Велева 20 точки

1162. (1156) Беатрис Спасова 13 точки

1195. (1192) Брияна Иванова 11 точки

1241. (1237) Йоана Константинова 10 точки

1251. (1244) Диа Евтимова 10 точки

1337. (1332) Мелис Расим 8 точки

1340. (1337) Дария Великова 8 точки

1396. (1399) Алекса Каратанчева 6 точки

1482. (1483) Валерия Гърневска 4 точки

двойки:

1. (1) Катержина Синякова (Чехия) 10150 точки

2. (2) Тейлър Таунзенд (САЩ) 9550 точки

3. (3) Габриела Домбровски (Канада) 8805 точки

4. (4) Луиза Стефани (Бразилия) 7445 точки

5. (5) Александра Крунич (Сърбия) 6950 точки

6. (6) Анна Данилина (Казахстан) 6775 точки

7. (7) Шуай Чжан (Китай) 5720 точки

8. (8) Елизе Мертенс (Белгия) 5438 точки

9. (9) Ханю Гуо (Китай) 4780 точки

10.(10) Сара Ерани (Италия) 4625 точки

българките:

191. (193) Лиа Каратанчева 433 точки

283. (280) Росица Денчева 282 точки

331. (304) Изабелла Шиникова 231 точки

594. (671) Ива Иванова 114 точки

751. (757) Йоана Константинова 73 точки

768. (775) Елизара Янева 68 точки

770. (778) Уляна Храбавец 68 точки

801. (802) Беатрис Спасова 64 точки

841. (842) Диа Евтимова 56 точки

848. (848) Денислава Глушкова 56 точки

919. (937) Ралица Александрова 49 точки

973. (969) Алекса Каратанчева 43 точки

996. (1027) Валерия Гърневска 40 точки

1155. (704) Виктория Томова 28 точки

1193. (1191) Гергана Топалова 26 точки

1194. (1194) Дария Великова 26 точки

1196. (1196) Юлия Стаматова 26 точки

1237. (1236) Лидия Енчева 24 точки

1254. (1315) Мелис Расим 23 точки

1310. (1313) Виктория Велева 20 точки

1352. (1355) Андрея Глушкова 18 точки

1357. (1360) Ванеса Влахова 18 точки

1419. (1417) Галена Кръстенова 16 точки

1423. (1420) Виктория Лазарова 16 точки

1434. (1431) Йоана Монева 16 точки

1704. (1702) Александра Матева 10 точки

1719. (1717) Анджелина Костова 9 точки