Слави Трифонов: Шоуто на почивката на финала на Световното беше по-интересно от мача

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Шоуто по време на почивката на финала на Световното беше много по-интересно от самия мач. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов във фейсбук.

Ето какво добави той:

Само че, нямаше ли кой да каже на коментатора от БНТ, че не трябва да коментира Мадона, Джъстин Бийбър и Шакира по време на изпълненията им? Това е много странна порода хора.

Снощи, на мача за третото място, коментаторът непрекъснато наричаше Мбапе - „Ембапе". И на него пък нямаше кой да му каже, че човекът не се казва така. Това е все едно всеки един от вас да се казва „Еиван", „Епетър" или „Егеорги".

И въобще, коментаторите на БНТ ми приличат на един образ от „Шоуто на Слави" - Ицо Вица. Само че, той беше убиец на вицове, а те са убийци на футболни коментари.

Сноши Испания за втори път спечели световната титла, след като победи след продължения беззъба Аржентина в Ню Йорк.

Триумфът дойде в 106-ата минута, когато резервата Феран Торес засече пас на Нико Уилямс в първата минута на второто продължение на мача за 1:0.

Така Лионел Меси приключи кариерата си в националния отбор със загуба.

Аржентинците останаха с 10 човека в добавеното време на редовното, след като Енцо Фернандес бе изгонен с втори жълт картон.

Испанците имаха тотална доминация в мача, като в редовните 90 минути и продълженията те имаха цели 11 точни удара във вратата - на Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Алекс Баена, Дани Олмо, Феран Торес, Педри, По Кубарси, Лапорт, Нико Уилямс, отново на Ямал и пак на Уилямс. 12-ият обаче се оказа фатален за южноамериканците.

Аржентина нямаше нито един, дори неточен до 3 минути преди 120-ата. Тогава един на Меси бе блокиран от Микел Мерино. След това и Сенеси направи невероятен пропуск за аржентинците. А след това от точката за дузпата Симеоне прати топката над вратата.

Корнерите бяха 9:4 за европейците.

В 97-ата минута бе отменен и гол за испанците за нарушение срещу Отаменди, което бе крайно съмнително. Още едно попадение не бе признато заради засада.

Финалът на световното първенство стартира само със 7 минути закъснение заради различните шоу елементи на американците и церемонията за закриването.

На полувремето пък бе направено истинско шоу за забавление на публиката, като в него се включиха дори Роналдо Назарио и Роналдиньо, който вкараха Мадона на стадиона.

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте не направи нито една промяна за финала от отбора, който победи Франция. Колегата му Лионел Скалони обаче направи цели три промени от състава срещу Англия. Науел Молина, Джулиано Симеоне и Леандро Паредес са на пейката, а на тяхно място влизат Гонсало Монтиел, Родриго де Пол и Леандро Паредес.