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Юрген Клоп потвърди, че става селекционер на Германия скоро

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Юрген Клоп

Юрген Клоп призна, че е близо до това да бъде назначен за селекционер на националния отбор на Германия.

Според "Скай Спортс" вече е постигнато споразумение между футболния съюз на страната и организацията "Ред Бул", в която 59-годишният германец е директор на глобалния футбол.

"Нищо не е финализирано все още, но преговорите вървят добре и всичко се движи в правилната посока. Постигнал съм съгласие с тях и с "Ред Бул". Трябва да стане в следващите няколко дни в идеалния случай. В крайна сметка има само 60 дни до следващия международен мач", заяви Юрген Клоп пред Magenta TV.

Предишният селекционер на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставка след отпадането от Парагвай на 1/16-финалите на световното първенство.

Юрген Клоп за последно бе мениджър на "Ливърпул" до 2024 година, извеждайки отбора до две титли във Висшата лига, купата на Футболната асоциация, както и трофей от Шампионската лига.

Юрген Клоп
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