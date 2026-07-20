Алекс Николов стана реализатор №1 и в Лигата на нациите

Асът на националния тим по волейбол Алекс Николов стана реализатор номер 1 и в редовния сезон на Лигата на нациите.
22-годишният посрещач събра 278 точки в 12 мача (малко над 23 средно на мач).
Второ остана белгийският диагонал Фере Регерс с 268.
Пред това Алекс го изпревари на световното във Филипините, където България сечели сребърните медали, и в италианския елит.
Николов е трети при изпълнението на сервис с 20 аса.
Дмитро Янчук (Украйна) и Ран Такахаши (Япония) са с по 21.
Мони Николов е 6- при разпределителите с 307 точни подавания и близо 35% успеваемост. Тук лидер е французинът Антоан Бризар с 396 точни вдигания.
Именно "петлите" ни спряха за финалите, след като ни победиха снощи с 3:0.
Така България остана 8-а, а първите 7 и домакинът Китай играят във финалите на Лигата на нациите.