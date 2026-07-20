Тенисистките вече ще трябва да доказват, че са жени, за да участват в турнири

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Женската тенис асоциация (WTA) въвежда задължителни еднократни генетични тестове (SRY скрийнинг) за определяне пола на състезателките, в съответствие с ново решение на МОК.

Досега се изискваше самоопределяне като жена и ниски нива на тестостерон за последните 2 години. Новите правила влизат в сила от вторник.

Чрез кръвно изследване или проба от устната кухина.

Тестовете стартират през 2026 г., като УТА гарантира пълна конфиденциалност и защита на личните данни.

С това решение тенисът следва примера на международните организации по бокс и лека атлетика, които вече въведоха такъв скрийнинг.