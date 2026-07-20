ФИФА ще продава по $ 148 000 шампионските пръстени от световното

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След победата на Испания над Аржентина (1:0) във финала на световното първенство ФИФА за първи път в историята връчи на шампионите специални златни пръстени - по аналогия с традицията в американския спорт.

Веднага след края на мача президентът на ФИФА Джани Инфантино влезе в съблекалнята на испанския отбор, където лично връчи един от първите пръстени на капитана Родри.

Аналогични паметни отличия получиха и останалите играчи, както и копия на световната купа.

Още преди финала от ФИФА съобщиха, че са изработени 30 ексклузивни шампионски пръстена за победителите в турнира. От едната страна на всеки от тях е изобразена Световната купа, а от другата - символиката на отбора шампион.

Всеки пръстен има индивидуален номер, изработен е по размера на притежателя си и е придружен от сертификат за автентичност. След финала на играчите бяха раздадени временни версии, а окончателните ще бъдат изработени по-късно съобразно индивидуалните им параметри.

Общо ФИФА е произвела 2026 пръстена. От тях 30 са предназначени за световните шампиони, а останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за феновете. Цената на един такъв пръстен ще бъде около 148 хиляди долара.