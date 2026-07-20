16 испанци са световни и европейски шампиони

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16 футболисти от националния отбор на Испания, които спечелиха Евро 2024, вдигнаха и трофея от мондиал 2026.

Отборът на селекционера Луис де ла Фуенте победи състава на Аржентина (1:0) на финала на световното първенство.

Втори пореден голям турнир спечелиха вратарите Унай Симон, Давид Рая, защитниците Аймерик Лапорт, Алекс Грималдо, Марк Кукурея, халфовете Микел Мерино, Фабиан Руис, Родри, Дани Олмо, Мартин Субименди, Педри, както и нападателите Микел Оярсабал, Феран Торес, Алекс Баена, Нико Уилямс и Ламин Ямал.

Въпросните футболисти бяха в състава на испанския тим както на европейското първенство, така и на световното първенство.