Поносим жребий за "Левски" в Шампионската лига, ако "сините" елиминират "Университатя"

"Левски" ще срещне победителя от двойката "Омония" (Кип) - "Кайрат" (Каз) в третия кръг Шампионската лига. Това отреди жребия за турнира.

За да стигне дотам обаче българският първенец първо трябва да елиминира румънския "Университатя" (Крайова). Първият мач с комшиите е в сряда на "Герена". Седмица по-късно пък е реваншът отвъд Дунава.

Останалите възможни опоненти на "Левски" бяха "Ларн" - "Цървена звезда", "Тюн" - "Динамо" (Загреб), "Иберия" - "Слован", "Орхус" - "Лех", "Егнатия" - "Целие" и "Омония" - "Кайрат".

С оглед на тези варианти, жребият за играчите на Хулио Веласкес е доста поносим. "Кайрат" през миналия сезон игра в основната фаза на Шампионската лига, но бе видно, че няма място там, защото класата на отбора не е за най-силния турнир. "Омония", първенецът на Кипър, пък е напълно преодолим противник. Тимът от острова на Афродита разпродаде част от звездите си през лятото, начело с нападателя Стефан Йовичич, който преди години направи име в Италия и Англия.

При отпадане от "Университатя" "Левски" ще отиде в Лига Европа, където ще се падне с някой измежду загубилия от двойките "Сабах" - КуПС, "Мялби - "Линкълн Ред Импс" и "Иберия" - "Слован" (Братислава). Жребият за втория по сила турнир на УЕФА е в 14 ч.