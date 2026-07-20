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Меси за първи път в историята не създаде голово положение в мач от световното

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Лионел Меси Снимка: Ройтерс

Националният отбор на Аржентина загуби от състава на Испания (0:1 след продължения) във финала на световното първенство.

39-годишният капитан на южноамериканския тим Лионел Меси за първи път в историята не е създал нито едно голов положение в мач от световни първенства, в който е излязъл на терена като титуляр, пише статистическата платформа Opta.

Меси остана на терена през целия мач и направи 54 докосвания до топката, нито едно от които в противниковото наказателно поле. За целия двубой аржентинците нанесоха само два удара по посока на съперниковата врата, като нито един от тях не беше точен.

Лионел изигра 8 мача на световното първенство и вкара 8 гола, отстъпвайки в голмайсторската надпревара единствено на Килиан Мбапе (10 попадения).

Лионел Меси Снимка: Ройтерс

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