Меси за първи път в историята не създаде голово положение в мач от световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на Аржентина загуби от състава на Испания (0:1 след продължения) във финала на световното първенство.

39-годишният капитан на южноамериканския тим Лионел Меси за първи път в историята не е създал нито едно голов положение в мач от световни първенства, в който е излязъл на терена като титуляр, пише статистическата платформа Opta.

Меси остана на терена през целия мач и направи 54 докосвания до топката, нито едно от които в противниковото наказателно поле. За целия двубой аржентинците нанесоха само два удара по посока на съперниковата врата, като нито един от тях не беше точен.

Лионел изигра 8 мача на световното първенство и вкара 8 гола, отстъпвайки в голмайсторската надпревара единствено на Килиан Мбапе (10 попадения).