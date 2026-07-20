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Мадрид посреща световните шампиони, рекламират ги с изкуствен интелект

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Световните шампиони Испания СНИМКА: Ройтерс

Около 1 милион испанци се очаква да излязат днес в Мадрид, за да посрещнат световните шампиони. 

Отборът се очаква да кацне в 14:30 ч. местно време, след като снощи триумфираха над "гаучосите" с гол в 106-ата минута и спечелиха световното първенство след дълъг мач, който завърши с бой между играчите след последния съдийски сигнал.

Футболистите ще бъдат посрещнати от кралското семейство в двореца Ла Монклоа и след това ще се качат на автобус с отворен покрив, за да направят победната си обиколка. 

Празненството ще се проведе от 18:00 до 23:00 ч. на и около площад „Сибелес", а в социалните мрежи вече се рекламира с видео, създадено от изкуствен интелект, което пресъздава победната обиколка на испанските футболисти. 

Световните шампиони Испания СНИМКА: Ройтерс

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