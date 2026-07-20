Световните шампиони на Испания кацнаха у дома (Снимки)

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Шампионите на Испания се прибраха след знаменитата си победа на световното първенство по футбол.

Около 1 милион испанци се очаква да отпразнуват световната купа заедно с футболистите, които се завърнаха от САЩ след триумфа над Аржентина в неделя вечер. Шампионите на Испания се прибраха след знаменитата си победа на световното първенство по футбол СНИМКА: Ройтерс

16-години по-късно Испания отново стана световен шампион след финал срещу "гаучосите". Мачът стигна до продължения, след като в редовното време двата тима не успяха да отбележат гол, въпреки че Испания доминираше на терена. Шампионите на Испания се прибраха след знаменитата си победа на световното първенство по футбол СНИМКА: Ройтерс

Триумфът дойде в 106-ата минута, когато резервата Феран Торес засече пас на Нико Уилямс в първата минута на второто продължение на мача за 1:0. Аржентина пък се наложи да играе с 10 човека в добавеното време на редовното, след като Енцо Фернандес бе изгонен с втори жълт картон.

Шампионите на Испания се прибраха след знаменитата си победа на световното първенство по футбол СНИМКА: Ройтерс